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HİSAR O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi seri üretime geçiyor

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Giriş: 10.07.2021 13:19
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HİSAR'DAN İKİ MÜJDE BİRDEN. HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi. Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor. " dedi.  HİSAR O Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesi olarak başlatıldı. ASELASAN-ROKETSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Hisar füzesi testleri başarılı şekilde tamamladı.
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