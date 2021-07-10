HİSAR O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi seri üretime geçiyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HİSAR'DAN İKİ MÜJDE BİRDEN. HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi. Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor. " dedi. HİSAR O Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesi olarak başlatıldı. ASELASAN-ROKETSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Hisar füzesi testleri başarılı şekilde tamamladı.

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