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HİSAR-A artık göreve hazır! TSK'nın gücüne güç katacak

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Giriş: 08.01.2021 13:12
Güncelleme:08.01.2021 13:19
Hisar A füzesi menzili ne kadar | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HİSAR-A'nın son kabul testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını ve seri üretim aşamasına geldiğini duyurmuştu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Türkiye için kritik öneme sahip hava savunma füze sisteminin detaylarını aktardı. Hacıalioğlu "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin talebine göre HİSAR-A'lar üretilecek ve kullanmak istediği noktalarda faaliyete geçecek." dedi.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak yapılan atışta yüksek hızlı hedef uçak, uzak menzilde başarıyla vuruldu.

"HİSAR-A+", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ve Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Testleri başarıyla şekilde tamamlanan hava savunma füze sistemi, envantere girmeye hazır hale geldi.

Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan "HİSAR-A+" 360 derece etkinlik sağlıyor.

Hava savunma füze sistemi, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip bulunuyor.

"HİSAR-A+", sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra, sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor.

Hisar-A+'nın ayrıca hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetleri de bulunuyor

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