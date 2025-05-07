07 Mayıs 2025, Çarşamba
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Hindistan’ın saldırı amacı ne? İndüs Su Savaşları’nın fitili ateşlendi mi?
Hindistan bir süredir devam eden gerginliği çatışma seviyesine taşıdı ve Pakistan’a dün gece füzelerle saldırdı. Pakistan karşılık olarak 5 Hindistan savaş uçağını düşürdü. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Mete Sohtaoğlu asıl meselenin su savaşları olduğunu ve Pakistan’ın elektronik harp konusunda Hindistan’ı mağlup ettiğini söyledi.