Hindistan’da tapınak festivalinde facia! Havai fişek deposu patladı: 150 yaralı

Hindistan'da bir tapınakta düzenlenen festivalde can pazarı yaşandı. Havai fişeklerin tutulduğu deponun infilak etmesiyle, 10'u ağır 150 kişi yaralandı. O esnada kameralar da kayıttaydı.

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