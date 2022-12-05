Hikaye gibi bir başlangıç! Türkiye'nin mini hava aracından Kızılelma'ya uzanan yolculuğu!

Türkiye'nin yeni gurur kaynağı olan ve ülkemizin havadaki gücü olarak bilinen yerli İHA ve İHA'ları üreten Bayraktar ailesinin hikayesi uzun yıllara dayanıyor. Mini bir hava aracıyla başlayan serüven son olarak Kızılelma'ya kadar uzanırken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar her geçen gün yeni hedefler koyuyor. İşte Türkiye'nin gurur kaynağı olan İHA ve SİHA yolculuğu... .