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Hepsi mühürlü! Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar ATO Congresium'a ulaştı | Peki, oylar ne zaman sayılacak?

DHA
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Giriş: 11.05.2023 16:18
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya getirilen oylar, ATO Congresium'a ulaştırıldı. Oylar, Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan 3 uçaktan yoğun güvenlik tedbirleri altında taşındı. Peki, yurt dışı oyları ne zaman sayılacak?
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