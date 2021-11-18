‘’Helalleşmek’’ isteyen Kılıçdaroğlu’nun hakaret etmediği kesim yok!

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, ‘’CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kimden, nasıl helallik isteyecek?’’ sorusuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçmişten bugüne CHP imzalı günahlara dikkat çeken Kıran, Kılıçdaroğlu’nun toplumun her kesimine yönelik tehdit ve hakaretlerini hatırlattı.