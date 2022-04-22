22 Nisan 2022, Cuma
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Hedef Kandil ve Gara mı?
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarının temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Zap, Avaşin, Metina bölgelerinde başlatılan hava destekli 'Pençe- Kilit operasyonu' son hız sürüyor. Bordo bereli ve özel eğitimli komandoların 'hilal' şeklinde üç koldan ilerleyişi sürerken, bölgede güvenli alanların oluşturulmasından sonra sıradaki hedef ise, örgütün sözde ana karargahı Kandil ile Gara. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.