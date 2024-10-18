HDP’ye kapatma davası! AYM Başkanı Özkaya’dan açıklama

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, HDP kapatma davasında devam eden süreç hakkında iddianamede 3 binden fazla soruşturma ve kovuşturma dosyası olduğunu, raportörün bunlarla ilgili güncellemeler yapması gerektiğini söyledi. Özkaya, Sokak Hayvanları Yasası'na ilişkin iptal isteminin de hızla ele alınabilmesi için raportöre talimat verdiğini açıkladı. Açıklamaların detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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