CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin bakım ve onarım yaptığı parkta terör örgütü PKK/YPG sembollerini andıran görseller kullanması tepkiye neden oldu. Küçükçekmece Belediyesi'nin yenilediği çocuk parkındaki görsellerin fotoğrafları çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kaymakamlık tarafından soruşturma da açılan görseller, belediye ekipleri tarafından söküldü.