HDP'nin PKK ile ilişkisini görmezden gelmek Türkiye'nin geleceğine bomba koymaktır!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın HDP'ye 15 gün önce gönderdiği talimat metnini açıklamasına ilişkin Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Açıklamanın CHP ve İYİ Parti'ye bir uyarı niteliği taşıdığını söyleyen Övür, Millet İttifakı'nın oy ihtiyacı nedeniyle HDP'nin PKK ile ilişkisini görmezden geldiğini ve Türkiye'nin geleceğine bomba koyduğunu ifade etti.