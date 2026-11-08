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Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti! Şuşa'da Aliyev ile kritik görüşme
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti! Şuşa'da Aliyev ile kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Karabağ'a gitti. Havalimanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, Şuşa'da Aliyev ile bir araya gelecek. Ziyarette Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Karabağ'ın yeniden inşasının gündeme gelmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Şuşa'dan ziyaretin ayrıntılarını aktardı.

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