Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti! Şuşa'da Aliyev ile kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Karabağ'a gitti. Havalimanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, Şuşa'da Aliyev ile bir araya gelecek. Ziyarette Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Karabağ'ın yeniden inşasının gündeme gelmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Şuşa'dan ziyaretin ayrıntılarını aktardı.