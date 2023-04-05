HDP’liler teröristbaşı Öcalan’ın doğum gününü kutladı! 6’lı koalisyon tepki göstermedi

7'li koalisyona dahil olan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP yeni bir skandala imza attı. HDP'li vekiller Kemal Bülbül ve Tayyip Temel, sosyal medyadan terörist başının doğum gününü kutladı, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "6'lı masadan kınama var mı?" diye sordu, "Yarın iktidar olsalar gerçekten bu şeytanın heykelini diktirecekler!!" ifadelerini kullandı.

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