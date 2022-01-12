12 Ocak 2022, Çarşamba
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HDP'li vekilin yeni fotoğrafları! PKK kampında eczacılık yaptı, teröristlerle futbol oynadı
PKK'lı terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı. PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan yeni fotoğraflar ortaya çıktı. HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte birçok poz var. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.