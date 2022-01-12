HDP’li Semra Güzel’in sevgilisi olan terörist 3 saldırının faili

HDP Milletvekili Semra Güzel ile 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora'nın sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. İşte o teröristin 2 asker ile bir güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıların faillerinden olduğu belirlendi. HDP’li vekil hakkında, hazırlanan fezleke TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP'ye sert tepki gösterdi.

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