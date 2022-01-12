12 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP’li Semra Güzel’in sevgilisi olan terörist 3 saldırının faili

HDP’li Semra Güzel’in sevgilisi olan terörist 3 saldırının faili

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2022 08:54
HDP Milletvekili Semra Güzel ile 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora'nın sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. İşte o teröristin 2 asker ile bir güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıların faillerinden olduğu belirlendi. HDP’li vekil hakkında, hazırlanan fezleke TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP'ye sert tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3 saldırının faili çıktı!
3 saldırının faili çıktı!
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
5 ilde eğitme kar engeli
5 ilde eğitme kar engeli
Ekrem İmamoğlu ekmekler nerede?
Ekrem İmamoğlu ekmekler nerede?
Başkan Erdoğan’dan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar
İstanbul’a yarın kar geliyor
İstanbul'a yarın kar geliyor
Marmaris’te heyelan! Trafiğe kapatıldı
Marmaris'te heyelan! Trafiğe kapatıldı
Ankara’da kritik kabul!
Ankara'da kritik kabul!
İşte CHP’li Özkoç’un FETÖ arşivi!
İşte CHP’li Özkoç’un FETÖ arşivi!
Bakan Akar açıkladı! 22 terörist yok edildi
Bakan Akar açıkladı! 22 terörist yok edildi
Muhalefetin Semra Güzel sessizliği!
Muhalefetin Semra Güzel sessizliği!
Kılıçdaroğlu’nun sözü havada kaldı!
Kılıçdaroğlu'nun sözü havada kaldı!
Daha Fazla Video Göster