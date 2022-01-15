15 Ocak 2022, Cumartesi
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HDP’li Semra Güzel dosyasında çarpıcı detaylar! Gizli tanığın ifadesi dosyaya eklendi
Kuzey Irak’ta PKK kampında sevgilisiyle buluşan ve futbol oynayıp yaralıları tedavi etmeye çalışan HDP'li Semra Güzel hakkındaki soruşturma dosyasının detayları ortaya çıktı. Ankara'da soruşturmanın boyutu nedir? Son gelişmeleri A Haber muhabir İlter Yeşiltaş aktardı.