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HDP’li Semra Güzel dosyasında çarpıcı detaylar! Gizli tanığın ifadesi dosyaya eklendi

A Haber
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Giriş: 15.01.2022 09:29
Kuzey Irak’ta PKK kampında sevgilisiyle buluşan ve futbol oynayıp yaralıları tedavi etmeye çalışan HDP'li Semra Güzel hakkındaki soruşturma dosyasının detayları ortaya çıktı. Ankara'da soruşturmanın boyutu nedir? Son gelişmeleri A Haber muhabir İlter Yeşiltaş aktardı.
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