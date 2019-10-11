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11.10.2019

HDP'li Meral Danış Beştaş bebek katillerini Meclis'te bu sözlerle savundu |Video

Terör örgütü YPG, Fırat'ın doğusundan düzenlediği saldırılarda 9 aylık bir bebeği katletti. Meclis'te konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş "Türkiye'de bir cam bile YPG tarafından kırılmadı" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Fırat'ın doğusundan 'deki sivil yaşam alanlarına yönelik saldırılar başladı.

Terör örgütü tarafından düzenlenen kalleş saldırılar sonucunda 'nın Akçakale ilçesinde 9 aylık bir bebek hayata gözlerini yumdu.

Bebek katillerini savunan ise yine terör örgütü 'nın siyasi kanadı oldu.

HDP'Lİ VEKİLİN YALANLARI

Meclis'te konuşan HDP Beştaş, "Türkiye'ye bir saldırı yok. Türkiye'nin bir tek camı, YPG tarafından kırılmadı. Ortada meşru bir savunma yok kendimizi kandırmayalım." ifadelerini kullandı.

HDP'li vekilin Meclis'te söylediği bu yalanlar tepkilere neden oldu.

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