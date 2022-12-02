HDP’li Garo Paylan'dan İYİ Parti çıkışı: Hiç hazzetmiyoruz bağrımıza binlerce taş basıyoruz

HDP'li Garo Paylan, katıldığı canlı yayında aday belirleme çalışmalarına başladıklarını ancak birinci tercihlerinin 6'lı masa ile ortak aday belirlemek olduğunu söyledi. Millet İttifakı'na çağrıda bulunan Paylan, HDP'nin önerilerini müzakere etmeleri gerektiğini ifade etti. İYİ Parti ile yaşadıkları tartışmalara değinen HDP'li Paylan, "Yani İYİ Partililer bizden hazzetmiyor da biz İYİ Partililerden hazmediyor muyuz? Hayır, hiç hazzetmiyoruz ama bağrımıza taş basıyoruz, yutkunuyoruz." ifadelerini kullandı.