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HDP'li Beştaş CHP ile ittifakı 'Akşam A Haber'de gündem olacak' deyip itiraf etti: Yerel seçimlerde oy verdik

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Giriş: 31.08.2022 01:18
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP ile ittifak kurduklarını itiraf etti. Bir ay önce kayda alınan görüntülerde, "Bu gece A Haber'de gündem olacak!" ifadelerini kullanan Beştaş, " Biz yerel seçimlerde hiç gizlemediğimiz, hiç tartışmadığımız bir karar verdik. Biz CHP’ye oy verdik ve söylüyoruz." ifadelerini kullandı.
HDP’li Beştaş CHP ile ittifakı itiraf etti: Oy verdik
HDP'li Beştaş CHP ile ittifakı itiraf etti: Oy verdik
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