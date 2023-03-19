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HDP'den Kılıçdaroğlu'na örtülü destek

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2023 17:17
HDP'nin terörden tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen HDP ziyareti öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Taleplerinin karşılanması konusunda HDP ciddiyet görürse Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini dile getirdi. Ayrıca HDP'nin başını çektiği emek ve özgürlük ittifakının bu taleplerin kabul edilmesi halinde aday çıkarmayıp, Kılıçdaroğlu'na örtülü destek verebileceği kulislerde konuşuluyor. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımız İhsan Aktaş ve Doç. Dr. Nebi İmiş ile detaylandırdık.
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