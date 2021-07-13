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HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çıkışı

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Giriş: 13.07.2021 17:50
31 Mart tarihinde Türkiye'de gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti, HDP ile yapılan ittifakı her ne kadar gizlemeye çalışsa da bu konuda HDP'den açık bir şekilde ittifak yapıldığına dair mesajlar gelmeye devam ediyor. Gaziantep'te konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan açıklamasında "31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi" ifadeleriyle ittifakı adeta itiraf ederken, "Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" sözleriyle ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'ye mesaj yolladı.
HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çıkışı
HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çıkışı
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