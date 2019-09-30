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30.09.2019
HDP önünde evlat nöbeti tutan acılı baba: HDP, PKK demektir
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 49 ailenin, HDP binası önündeki oturma eylemi 28'inci günde de sürüyor. 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, "HDP, PKK demektir. PKK, YPG demektir. Çocuklarımız buraya gelmeden kesinlikle bir yere gitmeyiz. Çocuklarımızın vebali HDP’li vekillerin boynunadır." dedi.
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