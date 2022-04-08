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HDP onay verirse Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olur

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Giriş: 08.04.2022 23:32
Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç A Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Millet İttifakı'nda adaylık sürecinin Brezilya dizisine döndüğünü söyleyen Genç, Akşener'in adaylık için İmamoğlu'nu öne sürdüğünü ifade etti. Altılı masa ittifakının tek çaresinin HDP olduğunu belirten Genç, HDP'nin onay vermesi durumunda Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyledi.
HDP onay verirse Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olur
HDP onay verirse Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olur
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