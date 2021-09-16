HDP Millet İttifakı'nın temellerine dinamit yerleştirdi: Artık yer almak istemiyoruz

Millet İttifakı'nın ortağı HDP, CHP ve İP'in taleplerini karşılayamaması üzerine "Bizim yolumuz üçüncü yoldur" diyerek resti çekti. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'nın temellerine dinamit yerleştiren açıklamalarda bulundu. Garo Paylan sözde oy oranlarının yüzde 15 olduğunu iddia ederek artık Millet İttifakı'nın bir parçası olmak istemediklerini açıkladı.