HDP ile CHP'nin 'olağanüstü toplantı' kavgasında yeni perde: Tutumunuzu değiştirin

CHP'nin sağlık çalışanlarının sorunlarının görüşülmesi maksadıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasına ittifak ortakları HDP'den olumsuz yanıt gelmiş, HDP'li Meral Danış Beştaş, "CHP, siyasi nezaket kurallarına uygun davranmıyor" diyerek tepki göstermişti. Gelişme üzerine bugün bir açıklama yapan CHP'li Özgür Özel, "Bu nezaketi Zaho ve Suruç meselesinde aramamışlardı. Bizi aramadılar. HDP tutumunu değiştirirse çok kıymetli olur." ifadelerini kullandı.