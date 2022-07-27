27 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
HDP ile CHP'nin 'olağanüstü toplantı' kavgasında yeni perde: Tutumunuzu değiştirin
CHP'nin sağlık çalışanlarının sorunlarının görüşülmesi maksadıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasına ittifak ortakları HDP'den olumsuz yanıt gelmiş, HDP'li Meral Danış Beştaş, "CHP, siyasi nezaket kurallarına uygun davranmıyor" diyerek tepki göstermişti. Gelişme üzerine bugün bir açıklama yapan CHP'li Özgür Özel, "Bu nezaketi Zaho ve Suruç meselesinde aramamışlardı. Bizi aramadılar. HDP tutumunu değiştirirse çok kıymetli olur." ifadelerini kullandı.