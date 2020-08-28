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HDP il binasına iş için gitti dağa kaçırıldı! Yaşadıklarını A Haber'e anlattı

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Giriş: 28.08.2020 10:55
Güncelleme:28.08.2020 10:58
Terör örgütü PKK’dan kaçarak devlete sığınan genç kız yaşadıklarını A Haber’e anlattı. Küçük yaşta babasını kaybeden genç kızın iş bulma ümidiyle gittiği HDP il binası içinde 15 yaşındayken PKK’ya teslim edildiği ortaya çıktı.

Genç kız 2015 yılında Diyarbakır HDP il binası önünde PKK'ya teslim edildi. Yıllarca kaçmaya çalışan genç, bir türlü başaramadı, Suriye'de hapse bile atıldı. Genç kızın küçük yaşta babasını kaybettiği ve HDP il binasına iş bulmak için gittiği öğrenildi. Detayları A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz'a anlattı.

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