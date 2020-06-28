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HDP binası önünde PKK'ya karşı isyan sürüyor! Diyarbakır anneleri 300 gündür evlat nöbetinde

Anne 'ın İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terörün pençesinden kurtarması sonrası aynı kaderi paylaşan ailelerin evlatları için tuttuğu nöbet, 300'üncü gününe girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2020
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HDP BİNASI ÖNÜNDE PKK'YA KARŞI İSYAN SÜRÜYOR!

Anne 'ın İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terörün pençesinden kurtarması sonrası aynı kaderi paylaşan ailelerin evlatları için tuttuğu nöbet, 300'üncü gününe girdi

Nöbetti Anne , "Çocuğumu HDP ve PKK'dan almadan bu çadırdan gitmeyeceğim, mücadeleye devam edeceğim. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle çocuğuma kavuşacağım" dedi.

Anne Songül Altıntaş ise, "Evladımı istiyorum, evladımı bana getirsinler" mesajını verdi.

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