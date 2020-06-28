HDP binası önünde PKK'ya karşı isyan sürüyor! Diyarbakır anneleri 300 gündür evlat nöbetinde
Anne Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terörün pençesinden kurtarması sonrası aynı kaderi paylaşan ailelerin evlatları için tuttuğu nöbet, 300'üncü gününe girdi
Anne Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terörün pençesinden kurtarması sonrası aynı kaderi paylaşan ailelerin evlatları için tuttuğu nöbet, 300'üncü gününe girdi
Nöbetti Anne Necibe Çifçi, "Çocuğumu HDP ve PKK'dan almadan bu çadırdan gitmeyeceğim, mücadeleye devam edeceğim. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle çocuğuma kavuşacağım" dedi.
Anne Songül Altıntaş ise, "Evladımı istiyorum, evladımı bana getirsinler" mesajını verdi.
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