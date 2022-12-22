22 Aralık 2022, Perşembe
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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü. Karar Meclis Genel Kurulu'nda 330 kabul oyu ile alındı.