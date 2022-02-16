HDP bu ülkenin beka sorunudur! DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber’e konuştu

A Haber ekranlarının sevilen programı Sebep Sonuç'a konuk olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nı iktidarın milli duruşuna destek vermemekle suçlayan Aksakal, HDP'nin ise PKK'nın siyasi temsilcisi olduğunun altını çizdi. HDP'nin solcu değil faşist bir parti olduğunu söyleyen Aksakal "HDP bu ülkenin beka sorunudur" ifadelerini kullandı.