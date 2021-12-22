Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Ekonomide Türkiye Modeli açıklaması! Kur fiyatları ne olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomide Türkiye Modeli ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Modelin hızlı büyüme ve düşük cari açık olduğunu söyleyen Nebati, dövizle ilgili de önemli ifadeler kullandı. Bakan Nebati, ''kur iyi bir yerde dengeye gelecek.'' ifadelerini kullandı.