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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan açıklama

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Giriş: 10.11.2020 17:01
Güncelleme:10.11.2020 17:03
Cumhurbaşkanlığı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan ilk açıklamasını yaptı. Bakan Elvan, açıklamasında kararın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Meclis'teki makam odasında personel ile vedalaştı.

"ÖNCEDEN BİLGİM YOKTU"
Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Lütfi Elvan, "Önceden bilginiz var mıydı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

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