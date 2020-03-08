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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Kadınlar Günü' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak, "Toplumsal ve ekonomik hayatın her alanında kadınlara daha çok ihtiyacımız var." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter'dan özel bir video paylaştı.
Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Uluslararası çalışmalara göre; -Kadın yönetici oranı en az %15 olan şirketler, %10'dan az olanlara göre 1,5 kat daha karlı. -Kadınlar kazancının %90'ını aile, eğitim, sağlık ve toplum için harcıyor. Toplumsal ve ekonomik hayatın her alanında kadınlara daha çok ihtiyacımız var." dedi.
Bakan Albayrak'ın paylaştığı videoda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.
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