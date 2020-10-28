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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ahlaksız Fransız dergisi Charlie Hebdo’ya sert tepki

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Giriş: 28.10.2020 09:45
Güncelleme:28.10.2020 09:55
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" diyerek sert tepki gösterdi.

Fransız Charlie Hebdo dergisi yeni bir skandala daha imza attı. Daha önce Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürle alçakça saldıran dergi, şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Derginin kapağında yer alan hakaret içerikli görsel, Türkiye'nin sert tepkisine neden oldu. Ahlaksız dergiye bir tepki de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

CUMHURBAŞKANIMIZ ÜZERİNDEN İSLAM'A DUYULAN NEFRETTİR
Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. #CharlieHebdo'nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam'a duyulan nefrettir!" ifadelerini kullandı.

İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. #CharlieHebdo'nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam'a duyulan nefrettir!

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020
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