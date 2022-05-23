Bugün yeni tip denizaltı projesinin ikinci denizaltısı Hızır Reis'in havuza çekim işlemi ile Selman Reis'in ilk kaynak töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 2027yılına kadar toplam 6 adet yeni tip denizaltı donanmaya kazandırılacak. Havadan bağımsız tahrik sistemi ne demek? Reis sınıfı denizaltıların özellikleri neler? Donanmaya katkısı ne olacak? Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kutluk, "Bunlar birer stratejik güç odağı diye düşünmemiz lazım. Sessizler, yakalanmaları çok zor, kendilerini çok iyi savunma kabiliyetleri var. Bunları yakalamak için kullanılan mevcut teknikler bunları yakalamaya pek izin vermiyor su altında havadan bağımsız kabiliyetleri hidrojenden kendi oksijenlerini üretebildikleri kendi yakıtlarını hidrojenden kullanabildikleri için bilinen modern denizaltılardan önemli ölçüde farklılıkları var. Bu yönüyle örneği nükleer denizaltılarla su altında bir mücadele söz konusu olsa onu kazanacaklarını düşünmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

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