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Hava kirliliği arttı mı? Hava kalitesi nasıl kontrol ediliyor?

Hava kirliliği arttı mı? Hava kalitesi nasıl kontrol ediliyor?

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.01.2025 15:32
Son zamanlarda basın yayın organlarında Türkiye'nin bazı illerinde hava kirliliğinin arttığına dair haberler yer alıyor. Ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Ulusal Hava Kalitesi Sürekli İzleme Merkezi bu durumun doğru olmadığını ifade etti. Peki hava kalitesi nasıl kontrol ediliyor? Hava kirliliği yaşanması halinde ne gibi sağlık sorunları yaşanabilir? Detaylar haberimizde…
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Hava kirliliği arttı mı? Hava kalitesi nasıl kontrol ediliyor?
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