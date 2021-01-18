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HATSU'da hangi usulsüzlükler yapıldı? Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Alparslan A Haber'e açıkladı

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Giriş: 18.01.2021 17:57
Güncelleme:18.01.2021 18:51
Hatay Su Kanalizasyon İdaresin’deki usulsüz ihaleler Sayıştay raporuna yansıdı. Peki, HATSU'da hangi usulsüzlükler yapıldı? Bu kritik sorunun cevabını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un mikrofon uzattığı Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Alparslan anlattı.
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