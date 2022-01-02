02 Ocak 2022, Pazar
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Hatem Teyze Başkan Erdoğan ile olan görüşmesini A Haber'e anlattı
73 yaşındaki Hatem Kurt, Başkan Erdoğan'ın bugün evine yaptığı ziyarete ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kurt, Başkan Erdoğan'ın herkesle tek tek ilgilenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı.