Hatay'da teröristlere yataklık eden kişi CHP'li çıktı

Son dakika haberine göre... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 2 gün önce İlçe jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından çiftlik evine yapılan operasyonda 1’i yaralı olarak yakalanan 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen Mehmet K.'nın CHP Kırıkhan ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Mehmet K'nın partiden ihraç edildiği öğrenildi.

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