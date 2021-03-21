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Hatay'da teröristlere yataklık eden kişi CHP'li çıktı

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Giriş: 21.03.2021 09:13
Güncelleme:21.03.2021 09:16
Son dakika haberine göre... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 2 gün önce İlçe jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından çiftlik evine yapılan operasyonda 1’i yaralı olarak yakalanan 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen Mehmet K.'nın CHP Kırıkhan ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Mehmet K'nın partiden ihraç edildiği öğrenildi.
İki teröriste yardım eden kişi CHPli çıktı İKİ TERÖRİSTE YARDIM EDEN KİŞİ CHP'Lİ ÇIKTI
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