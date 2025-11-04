04 Kasım 2025, Salı
Hatay'da "asrın inşası" programı! Depreminden etkilenen illerde inşa süreci anlatıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da düzenlenen “Asrın İnşası” programında önemli mesajlar verdi. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde inşa sürecinin sona yaklaştığını belirten Bakan Kurum, her gün 550 konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.