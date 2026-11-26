Hatalı park yapan sürücüler EGM Mobil üzerinden fotoğrafla ihbar edilebilecek

Kaldırımları, refüjleri ve yaya geçitlerini işgal eden sürücüler, EGM Mobil uygulaması üzerinden fotoğraflı olarak polise bildirilebiliyor. Vatandaşlar, uygulamanın çevrim içi ihbar bölümünden trafik ihlallerini iletebiliyor. Peki, hangi ihlaller bildirilebiliyor ve sürücüleri hangi cezalar bekliyor? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Ege Ural, uygulamanın işleyişini ve merak edilen ayrıntıları aktardı.