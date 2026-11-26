Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'i devirdi! Cem Kerpiççiler: Londra adeta Kadıköy'e döndü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i Londra'da 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Karşılaşmayı A Haber canlı yayınında değerlendiren A Spor yorumcusu Cem Kerpiççiler, Emre Belözoğlu'nun taktik başarısına ve Arda Turan'ın centilmenliğine dikkat çekti. Kerpiççiler, binlerce sarı-lacivertli taraftarın desteğini ise "Londra Kadıköy'e döndü." sözleriyle anlattı.