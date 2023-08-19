19 Ağustos 2023, Cumartesi
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Hastane önünde taksi çilesi | Kısa mesafe, değişim saat ve trafik! Taksiye binilmiyor
İstanbul'da çözüm bulunamayan en önemli problemlerin başında taksi krizi var. Tarifeler daha birkaç gün önce değişti. Ücret arttı ama buna rağmen hala müşteri seçen mesafeyi ya da güzergahı beğenmeyip yolcu alamayan taksiciler var. A Haber ekipleri bir kez daha deneyimledi bunu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin önünden taksiye binmeye çalıştı. Bakın o çaba ne kadar sürdü, neyle karşılaştılar…