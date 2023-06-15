'Harmandalı Çöplüğü kapatılsın' davası! Kent sakinleri tehlike saçan çöplüğün kapatılmasını istiyor

İzmir'deki Harmandalı Çöplüğü’nün kullanım süresi doldu, ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi hala bölgeye atık döküyor. Kent sakinleri tehlike saçan çöplüğün kapatılması için dava açtı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar anlattı.

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