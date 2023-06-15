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'Harmandalı Çöplüğü kapatılsın' davası! Kent sakinleri tehlike saçan çöplüğün kapatılmasını istiyor

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 16:03
İzmir'deki Harmandalı Çöplüğü’nün kullanım süresi doldu, ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi hala bölgeye atık döküyor. Kent sakinleri tehlike saçan çöplüğün kapatılması için dava açtı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar anlattı.
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