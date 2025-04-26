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Harita krizi | Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye ile kavga istemiyoruz

Harita krizi | Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye ile kavga istemiyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 10:13
Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki meşru haklarını hiçe sayan Yunanistan, kara sularının 12 mile çıkarıldığı bir sözde haritayı ilk kez Avrupa Komisyonu'na sunmuştu. Ankara-Atina hattında krize yol açan hamle sonrası, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten ilk açıklama geldi, "Türkiye ile kavga istemiyorum" dedi.
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Harita krizi | Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye ile kavga istemiyoruz
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