26 Nisan 2025, Cumartesi
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Harita krizi | Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye ile kavga istemiyoruz
Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki meşru haklarını hiçe sayan Yunanistan, kara sularının 12 mile çıkarıldığı bir sözde haritayı ilk kez Avrupa Komisyonu'na sunmuştu. Ankara-Atina hattında krize yol açan hamle sonrası, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten ilk açıklama geldi, "Türkiye ile kavga istemiyorum" dedi.