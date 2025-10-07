"Hangisi CHP'li" dedi ama... CHP'nin bolu kampında neler yaşandı?

08 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 07.10.2025 23:31
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis grubunu topladı ancak toplantının gündemi partiden çok İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasıydı. Tutuklanan isimleri aklamaya çalışan Özel, “Şikayetçilerin hiçbiri CHP’li değil” ifadelerini kullandı. Ancak Ertan Yıldız, Murat Abbas ve Adem Soytekin gibi itirafçıların CHP’li olduğunu göz ardı etti.
