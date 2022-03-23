Hangi ülkede kaç nükleer silah var? Rusya isterse ABD'nin istediği bölgesini vurabilir!

Dünya genelinde Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim sonrası nükleer savaş tehdidi bir kez daha gündeme gelirken A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Gündem programına konuk olan üvenlik Politikaları Uzmanı Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşin konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Caşin, nükleer savaşın bir kazananı olmayacağını söylerken olası bir durumda ilk etapta 600 milyon insanın öleceğini ifade etti. Bu durumun dünyanın sonu olacağını söyleyen Caşin ABD ile Rusya arasındaki nükleer savaş söylemlerinde Çin'in pozisyonuna da değindi. Caşin ayrıca Rusya'nın elindeki hipersonik füzelerle ABD'nin istediği bölgesini vurabileceğini de belirtti. Peki nükleer savaş ihtimali var mı? Nükleer savaş nasıl oluyor? İşte detaylar...