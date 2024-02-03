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Hamza Dağ’ın Alsancak ziyaretinde renkli görüntüler! İzmir'in her sokağında her caddesinde halkla iç içe

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Giriş: 03.02.2024 22:14
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alsancak semtinde kafe ve eğlence merkezlerinin olduğu Gül Sokak’ta gençlerle sohbet etti. Eğlenceli merkezinden yükselen müzik renkli görüntüler oluşturdu. İşte o anlar...
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