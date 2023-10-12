Hamas'ın saldırısı önceden biliniyor muydu? İsrail amacı neydi?

Cumartesi günü Hamas tarafından yapılan Aksa Tufanı operasyonundan saldırılarına başlayan İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor. Bölgede çoğu çocuk ve kadın olmak üzere bin 250’inin üstünde can kaybı var. Peki İsrail ne yapmaya çalışıyor? Hamas'ın saldırısı önceden biliniyor muydu? Bölgede savaş genişler mi? ABD uçak gemisini neden gönderdi? Merak edilen tüm konuları A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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