Halkın adamı: RECEP TAYYİP ERDOĞAN! Milletine sevdalı bir gönül adamı... A Haber'de anlattı: Öyle bir özelliği var ki...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, attığı her adımda halkıyla beraberdi. Sokaklarda dolaştı, kendisini çaya davet edenleri kırmadı. Sadece Türkiye'ye kazandırdığı dev projeler ile değil, doğallığı ve içtenliği ile de Türk siyasi hayatının en önemli liderlerinden biri oldu. Seçim gününe yaklaştığımız şu günlerde ise sokakta halkla beraber daha fazla vakit geçirmeye başladı. İşte gönül adamı Recep Tayyip Erdoğan ve yediden yetmişe tüm vatandaşlarla kurduğu o sıcak samimi ilişki...

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