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Halkın adamı: RECEP TAYYİP ERDOĞAN! Milletine sevdalı bir gönül adamı... A Haber'de anlattı: Öyle bir özelliği var ki...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, attığı her adımda halkıyla beraberdi. Sokaklarda dolaştı, kendisini çaya davet edenleri kırmadı. Sadece Türkiye'ye kazandırdığı dev projeler ile değil, doğallığı ve içtenliği ile de Türk siyasi hayatının en önemli liderlerinden biri oldu. Seçim gününe yaklaştığımız şu günlerde ise sokakta halkla beraber daha fazla vakit geçirmeye başladı. İşte gönül adamı Recep Tayyip Erdoğan ve yediden yetmişe tüm vatandaşlarla kurduğu o sıcak samimi ilişki...

A Haber
Giriş Tarihi: 27.04.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 10:30
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Halkın adamı: RECEP TAYYİP ERDOĞAN! Milletine sevdalı bir gönül adamı... A Haber’de anlattı: Öyle bir özelliği var ki...

"Çayın var mı?" ya da "Çay demle geliyorum" işte bu sözler imkansız gözüken kuşatıcı bir dostluğun sembolü oldu her zaman.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halkın adamı: RECEP TAYYİP ERDOĞAN! Milletine sevdalı bir gönül adamı... A Haber’de anlattı: Öyle bir özelliği var ki...

Aynı sofrada yemek yedi, aynı masada çay içti.

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Halkın adamı: RECEP TAYYİP ERDOĞAN! Milletine sevdalı bir gönül adamı... A Haber’de anlattı: Öyle bir özelliği var ki...

Kimi zaman aynı tabureye oturdu. Kimi zaman da aynı safta namaz kıldı.

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Halkın adamı: RECEP TAYYİP ERDOĞAN! Milletine sevdalı bir gönül adamı... A Haber’de anlattı: Öyle bir özelliği var ki...

Elleri milletin eli yüzü milletin yüzü oldu.

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Halkın adamı: RECEP TAYYİP ERDOĞAN! Milletine sevdalı bir gönül adamı... A Haber’de anlattı: Öyle bir özelliği var ki...

İçtiği çayla da çaldığı kapıyla da her zaman içimizden biri oldu olmaya devam ediyor.